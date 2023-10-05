Ученые назвали основную угрозу глобальной популяции земноводных

Международная группа ученых из Канады, России, Бразилии, Гватемалы, США и других стран определила основную причину сокращения численности лягушек, жаб, тритонов, саламандр и других земноводных по всему миру. По словам специалистов, амфибий становится меньше из-за изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

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Команда обнаружила, что почти 41% земноводных сегодня находится под угрозой исчезновения или относится к уязвимым видам. Для сравнения, в 1980 году показатель составлял 37,9%, а в 2004 году — 39,4%.

Поскольку земноводные обитают во влажных условиях, дышат через кожу и не имеют перьев, волос или чешуи, они особенно уязвимы перед сильной жарой. Из-за высоких температур эти животные быстро обезвоживаются сами и теряют места размножения из-за засух.

В то же время более частые, интенсивные и продолжительные штормы, наводнения и повышение уровня моря могут разрушить лесную среду обитания амфибий.