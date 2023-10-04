Ученые обнаружили подземное «море» под Новой Зеландией

Американские ученые из Университета штата Техас в Остине нашли гигантский резервуар с водой, залегающий на глубине около 3,2 км у побережья Новой Зеландии. Подземное «море» заключено в осадках и скалах затерянного вулканического плато. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.

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Место, где обнаружили воду, находится на территории обширной вулканической формации, образовавшейся 125 млн лет назад при прорыве лавового шлейфа размером с США на поверхность Земли. Это событие стало одним из крупнейших извержений вулканов и продолжалось несколько миллионов лет.

Ученые построили трехмерную карту древнего вулканического плато с помощью сейсмического сканирования. Они обнаружили толстые слоистые отложения, окружавшие погребенные вулканы. Изучив образцы керна, геологи пришли к выводу, что вода составляет половину объема породы.

Исследователи предположили, что из-за того, что земная кора в месте извержений сначала стала пористой и начала хранить воду подобно водоносному горизонту, а затем превратилась в глину, удерживая в себе еще больше жидкости.