Американо-российский физик Алексей Екимов признался, что новость о вручении ему Нобелевской премии за открытие квантовых точек застала его врасплох, и он сначала принял ее за шутку. Об этом исследователь рассказал Voice of America (признан в РФ СМИ-иноагентом) по телефону.

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По словам Екимова, его разбудил звонок в пять утра. Лишь включив трансляцию церемонии, он понял, что его не разыгрывают.

Алексей Екимов отметил, что когда он проводил эксперименты в 1981 году в Ленинграде, то не рассматривал свое открытие с точки зрения практического применения и не мог представить, к чему оно приведет в будущем.

«Только председатель Мао заглядывал так далеко вперед», — процитировал ученый советскую поговорку.

Алексей Екимов отметил, что его работа базировалась на фундаментальных физических законах, описанных в пятитомнике Ландау и Лифшица «Теоретическая физика» за 10 лет до его собственного открытия.