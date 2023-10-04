Prada создаст костюмы для лунной миссии NASA

Итальянский дом моды Prada примет участие в разработке скафандров для лунной миссии NASA Artemis 3, которая запланирована на 2025 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

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По данным агентства, модный бренд заключил соглашение с Axiom Space, одним из лидеров в сфере космического туризма и технологий.

В рамках совместного проекта компании будут работать над дизайном скафандров, поиском инновационных решений.

Костюм астронавта в итоге должен будет обеспечивать защиту и отвечать вызовам космической и лунной среды.

Представитель Prada пояснил, что при создании скафандра специалисты используют многолетний опыт марки, ее уникальные наработки в поиске и применении инновационных решений в дизайне и использовании материалов.

Базой для модных скафандров станет Exploration, модуль внекорабельной мобильности NASA. Вместе с тем, они призваны обеспечить большую гибкость и защиту в суровой среде.