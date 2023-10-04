Prada создаст костюмы для лунной миссии NASA
Итальянский дом моды Prada примет участие в разработке скафандров для лунной миссии NASA Artemis 3, которая запланирована на 2025 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, модный бренд заключил соглашение с Axiom Space, одним из лидеров в сфере космического туризма и технологий.
В рамках совместного проекта компании будут работать над дизайном скафандров, поиском инновационных решений.
Костюм астронавта в итоге должен будет обеспечивать защиту и отвечать вызовам космической и лунной среды.
Представитель Prada пояснил, что при создании скафандра специалисты используют многолетний опыт марки, ее уникальные наработки в поиске и применении инновационных решений в дизайне и использовании материалов.
Базой для модных скафандров станет Exploration, модуль внекорабельной мобильности NASA. Вместе с тем, они призваны обеспечить большую гибкость и защиту в суровой среде.
Кроме того, они будут оснащены инструментами для ведения геологоразведочной и научной деятельности.