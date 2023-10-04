Google представила новые умные часы  Pixel Watch 2

Часы Pixel Watch 2 получили обновленный дизайн с более прочным защитным стеклом.

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Pixel Watch 2 могут работать 24 часа и за 30 минут заряжаются на 50%. Ремешки прошлогодних Pixel Watch подойдут и к новым. Pixel Watch 2 оснащены четырехъядерным процессором, а время автономной работы увеличено до 24 часов без подзарядки.

В часах три новых датчика, предназначенных для мониторинга здоровья. Датчик отслеживания сердечного ритма теперь представляет собой многолучевой сенсор, измеряющий частоту сердечных сокращений в нескольких местах на запястье для более точных показаний. Это происходит на 40% точнее, чем в прошлогодней версии.

По данным Google, новые функции тренировок позволяют оставаться в зоне отслеживания безопасного сердечного ритма. Остальные датчики определяют температуру и отслеживают стресс. Часы дают подсказки и советы по управлению стрессом.