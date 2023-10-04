В Иерусалиме обнаружили акведук времен царя Ирода

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) при проведении раскопок в Иерусалиме обнаружили большую часть древнеримского акведука, который был построен во времена правления знаменитого царя Ирода.

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Как сообщает Heritage Daily, открытие было сделано во время археологических работ, которые проводились в районе Гиват Хаматос. Археологи обследовали участок, предназначенный для жилой застройки. В результате они обнаружили секцию акведука длиной 300 метров, построенного, предположительно, по приказу царя Иродом около 2000 лет назад.

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"Во время правления Ирода население города переживало период значительного роста, а это означает, что воды, протекавшей в местных источниках и хранившейся в специальных цистернах, уже не хватало для удовлетворения нужд всех горожан", - отмечают исследователи.

По словам доктора Офера Сиона из Управления древностей Израиля, чтобы решить возникшую проблему, Хасмонеи и царь Ирод велели построить два сложных акведука для доставки воды в Иерусалим.

"Это строительство представляет собой один из величайших и сложнейших водных проектов в стране, да и в древнем мире", - считает доктор Офер Сион.

В данном случае была обнаружена большая часть верхнего акведука, маршрут которого пролегал по удобному и пологому топографическому рельефу. На данный момент исследователи идентифицировали три отдельные части: две нижние относятся к позднему периоду Второго Храма, а верхняя часть относится к временам римского легиона, дислоцированного в верхней части Иерусалима.

После восстания Иерусалима в 70 году нашей эры был разрушен. Однако 10-й римский легион остался в гарнизоне. Считается, что именно он продолжал обслуживать найденный акведук, поскольку вода была необходима для нужд римской колонии Элия Капитолина, как назывался в то время Иерусалим. Добавим, что внутри акведука археологи обнаружили 25 древних монет, находившихся на большом расстоянии друг от друга. Ученые считают, что эти монеты были брошены в воду в качестве подношений "на удачу".