Найденные в гробнице майя блюда оказались не хуже современных

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) при проведении археологических спасательных работ в городе Кампече обнаружили уникальное доиспанское блюдо, отличающееся абстрактным стилем оформления.

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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте INAH.

Сообщается, что при проведении раскопок было обнаружено древнее захоронение с погребальным инвентарем внутри. В частности, рядом с человеческими останками лежали два блюда доиспанского периода и другая посуда. Одно из них особенно заинтересовало ученых.

Оно представляет собой большую круглую тарелку с абстрактным орнаментом, состоящим из красных кругов на черном фоне. Артефакт датирован классическим периодом майя (600-750 гг. н.э.), то есть он был создан почти полторы тысячи лет назад. Между тем, археологи говорят, что качеству исполнения этого древнего произведения искусства мог бы позавидовать любой современный художник.

"Сложные декоративные узоры были получены за счет того, что после первого слоя краски на него был нанесен пчелиный воск, а затем еще один слой, который в данном случае был черным, после чего, наконец, начался процесс обжига, - говорится в сообщении INAH. - Эти круглые фигуры на протяжении долгих лет оставались очень значительными в доиспанском искусстве майя".