Как сообщает New Atlas , компания из Нидерландов U-Boat Worx представила высокоскоростную частную субмарину Super Sub на яхт-шоу в Монако. Стоимость лодки, на разработку которой ушло около 2 лет, составляет 5,4 млн долларов.

Подлодка вмещает трех пассажиров, включая пилота. У нее вытянутая форма, ее длина 6,5 метра, мощность двигателей — 100 кВт, скорость — 10 узлов (18,5 км в час). Субмарина может погружаться на глубину до 300 метров. Разработчики указывают, что бортовая батарея держит заряд до 8 часов, система жизнеобеспечения может работать не менее 96 часов.