Нидерландская организация построила высокоскоростную частную подлодку

Организацией из Нидерландов U-Boat Worx была представлена высокоскоростная частная сумбарина Super Sub на яхт-шоу в Монако, она станет самой быстрой среди подобных аналогов. Об этом сообщили в издании New Atlas. Стало известно, что стоимость подлодки - $5,4 млн. Они может вместить трех пассажиров, включая пилота. Длина субмарины составляет 6,5 м, она обладает вытянутой формой и двигателями мощностью 100 кВт. Такому транспортному средству под силу достичь скорости в 10 узлов (18,5 км/ч). Частная подлодка будет совершать неглубокие погружения, до 300 м. Еще при помощи данной разработки получится выполнить резкие повороты и подъемы из воды под углом до 45 градусов. Предполагается, что бортовой батареи хватит на восемь часов. Также разработчики заверили, что система жизнеобеспечения будет доступна не менее 96 часов. Субмарину проектировали и разрабатывали примерно два года. Пока общественности представлен первый опытный образец. До этого в Deadline заявили, что по трагедии батискафа "Титан" снимут фильм.