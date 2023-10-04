В Windows 11 для всех стал доступен пункт управления RGB-подсветкой

Microsoft выпустила встроенную программу управления RGB-подсветкой для Windows 11 для всех пользователей. Эта функция, анонсированная в мае, позволяет управлять RGB-подсветкой на совместимых устройствах непосредственно из настроек ОС.

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Появление собственного программного обеспечения для управления RGB-освещением потенциально может упростить работу геймерам, избавив от необходимости использования стороннего ПО от различных производителей. В настоящее время для управления RGB-подсветкой на различных устройствах пользователям часто приходится использовать программное обеспечение конкретного производителя или решения сторонних разработчиков.