В Windows 11 для всех стал доступен пункт управления RGB-подсветкой
Microsoft выпустила встроенную программу управления RGB-подсветкой для Windows 11 для всех пользователей. Эта функция, анонсированная в мае, позволяет управлять RGB-подсветкой на совместимых устройствах непосредственно из настроек ОС.
Появление собственного программного обеспечения для управления RGB-освещением потенциально может упростить работу геймерам, избавив от необходимости использования стороннего ПО от различных производителей. В настоящее время для управления RGB-подсветкой на различных устройствах пользователям часто приходится использовать программное обеспечение конкретного производителя или решения сторонних разработчиков.
Программное обеспечение Microsoft призвано изменить ситуацию, предоставив унифицированное решение для управления RGB-подсветкой в рамках Windows 11. Оно будет интегрировано в «Настройки» в меню персонализации. Там пользователи смогут настраивать RGB-эффекты, яркость и цветовые профили для совместимых устройств. Хотя список поддерживаемых устройств в настоящее время ограничен, ожидается, что со временем он будет расширяться.