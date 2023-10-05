Что такое лабораторные бриллианты и чем они отличаются от обычных

Бриллианты — одни из древних и ценных минералов на планете. Рынок добычи и торговли бриллиантами пользуется огромным спросом… Но многим людям драгоценные камни естественного происхождения просто не по карману. Благодаря этому зародилась индустрия т.н. лабораторных бриллиантов — и журнал Popular Mechanics рассказал все, что нужно знать об искусственных камнях.

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Что такое лабораторные бриллианты

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Бриллианты состоят из углерода: элемента, который является частью огромного множества химических соединений. По факту, он выступает одним из ключевых факторов жизни на Земле; вся сфера органической химии посвящена изучению углерода. И человечество уже тысячи лет пользуется этим элементом: уголь, графит и алмазы обладают уникальными свойствами, которые заметны даже невооруженным взглядом.

В дикой природе бриллианты формируются под колоссальным давлением на протяжении крайне долгих периодов времени. Однако современные технологии позволяют ученым сымитировать этот процесс. Сейчас для выращивания бриллиантов используются два разных метода: химическое осаждение из газовой среды и HPTP — высокое давление, высокая температура. Оба способа задействуют семя бриллианта: маленький осколок элемента, который помещается в специфическое окружение, стимулирующее рост за счет накопления дополнительного углерода. Семенем может выступить частичка как природного, так и лабораторного бриллианта: теоретически это означает, что все лабораторные бриллианты в какой-то мере можно назвать натуральными.

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HTHP — более старый метод, и он больше похож на процесс природного формирования бриллиантов. Он даже используется для того, чтобы проявить или нейтрализовать цвет природных бриллиантов ради повышения стоимости. Семя помещается в нагретую камеру под высоким давлением, после чего в камеру подается углерод и другие расплавленные элементы — топливо для химической реакции. Камни, выращенные через HTHP, прибавляют в размере примерно миллиметр в день, достигая карата менее чем за месяц.

Чем лабораторные бриллианты отличаются от природных

Главное различие между бриллиантами, добытыми в шахте, и бриллиантами, созданными в лаборатории, заключается в методе их формирования. Природные бриллианты появились миллиарды лет назад и попали на поверхность Земли благодаря кимберлитовым вулканическим извержениям. Каждый природный бриллиантами в той или иной мере уникален. Лабораторные камни же гораздо моложе: их возраст составляет максимум 70 лет, и большая часть из них была выращена на фабриках в прошедшие 10 лет.

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Оттенки лабораторных бриллиантов

По мере того, как исследования в этой сфере приносят новые результаты, лабораторные бриллианты вскоре могут получить оттенки, которые невозможно встретить в природе. В то же время, существуют цвета природных бриллиантов, которые невозможно воссоздать в лаборатории — по крайней мере, на данный момент. Цветные камни появляются из-за присутствия различных элементов: принцип примерно тот же, что и при свечении благородных газов в специальных трубках. Конечно, под высоким давлением оттенки природных алмазов можно немного изменить, однако поменять их полностью не получится.

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Можно ли назвать лабораторные бриллианты настоящими

На этот вопрос нельзя дать правильный ответ — все зависит от того, что вы хотите получить. Лабораторные бриллианты на 100% настоящие в том смысле, что их качество во многом сопоставимо с природными. Они блестят, они отражают свет, они также являются одним из самых твердых материалов на планете. Их можно передавать из поколения в поколение и делать из них превосходные ювелирные украшения.