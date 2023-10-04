Новые среднебюджетные смартфоны Vivo получили селфи-камеру на 50 Мп

Компания Vivo представила в Индии свои новые смартфоны — Vivo V29 и Vivo V29 Pro.

Основной особенностью новинок стала селфи-камера на 50 Мп с апертурой f/2.0. Оба устройства оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Vivo V29 работает на базе процессора Snapdragon 778G, в то время как V29 Pro использует чипсет Dimensity 8200.

Оба устройства предлагаются в версиях с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. На задней панели устройств расположена тройная камера. Главный модуль также имеет разрешение 50 Мп.

Смартфоны могут похвастаться аккумуляторами на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.