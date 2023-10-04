Google представил смартфоны Pixel 8 и 8 Pro

Устройства работают на новой операционной системе Android 14, она будет поддерживаться в течение семи лет. Телефоны оснащены чипом Google Tensor G3 третьего поколения. Трансляция презентации ведётся на сайте корпорации.

Базовый Pixel 8 имеет 6,2-дюймовый OLED-дисплей, который на 40% ярче, чем экран у предыдущей модели. В Pro-версии представлен самый яркий 6,7-дюймовый LTPO OLED-дисплей от Google. Смартфоны могут работать на одном заряде свыше 24 часов и более 72 часов в режиме экономии энергии.

Задние камеры гаджетов 50-мегапиксельные, они могут записывать видео в 4К с частотой кадров до 60. Pixel 8 также может распознавать речь человека независимо от того, на каком языке он говорит, и переводить её в текст.