Пользователи пожаловались на обжигающий кожу iPhone 15 Pro

Владельцы новых iPhone 15 Pro жалуются на ожоги, полученные в результате эксплуатации смартфонов. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

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В китайских соцсетях стали появляться жалобы владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max, которые сообщают об ожогах, полученные при использовании своих новых смартфонов. Так, у некоторых ожоги появились на пальцах, которыми они придерживают устройства, тогда как у других из-за раскалившегося в кармане устройства ожоги проявлялись уже на бедрах.

Ранее компания Apple пообещала исправить проблему с перегревом новых смартфонов. По словам представителей компании, нагрев устройств происходит в первые дни использования из-за неоптимизированных сторонних приложений и операционной системы iOS.

Причем Apple подчеркнула, что перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max никак не вызван титановой рамкой или фирменным чипом A17 Pro. Если верить компании, новые материалы корпуса проявляют себя лучше прежних в плане рассеивания тепла. При этом жалобы от владельцев базовых iPhone 15 и 15 Plus никем не фиксировались.