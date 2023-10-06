В РФ сконструировали робота для предотвращения экологических катастроф

«Механическая конструкция робота содержит несущее основание (корпус), на котором установлена опорная нога с колёсным движителем. Опорные ноги расположены относительно друг друга под углом 60 градусов. Для того чтобы каждая опорная нога имела контакт с внутритрубной поверхностью, мы разработали специальную систему рычагов. Корпус устройства спроектирован таким образом, что может перемещаться в отводах. В качестве контактного элемента выбран движитель колёсного типа, он испытывает наименьшее сопротивление движению, в отличие от других типов движителей, например, гусеничных», – объяснил «Газете.Ru» ассистент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Дмитрий Кучев.