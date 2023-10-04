Создатель биткоина опубликовал первое с 2018 сообщение в соцсетях
В социальной сети X (бывшая Twitter) в аккаунте @satoshi, принадлежащем создателю биткоина Сатоши Накамото, была сделана первая с 2018 публикация, передает 3Dnews.ru.
В сообщении основателя криптовалюты говорится, что биткоин является предикатной машиной.
«В последующие месяцы мы изучим разные аспекты, которые не были прямо указаны в официальной документации проекта. Все эти аспекты являются частью биткоина и очень важны. Некоторые из этих идей использовались в первые годы», — указано в публикации.
Ранее аналитики Bitfinex сообщили в своем отчете о падении объема торгов биткоином (BTC) на централизованных криптобиржах в августе 2023 года до минимального с октября 2020 года уровня – до $423 млрд.
Как указано в документе, сокращение оборота по всем направлениям наблюдается в последние месяцы. Такая динамика свидетельствует о том, что доверие инвесторов к биткоину и более широкому сектору криптоактивов упало.