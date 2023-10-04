Что известно о нобелевском лауреате по химии Алексее Екимове

4 октября 78-летний российский ученый Алексей Екимов вместе американцами Мунги Бавенди и Луисом Брюсом получил Нобелевскую премию по химии за открытие и исследование полупроводниковых квантовых точек. Рассказываем, что известно о советском и американском ученом.

Екимов родился 28 февраля 1945 года. В 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, где учился на кафедре молекулярной физики. В 1974 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по теме «Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках». Докторскую диссертацию он защитил в 1989 году — по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах».

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Научная деятельность Екимова началась еще в 1970-е годы. Тогда он участвовал в исследованиях оптической ориентации спинов электронов и ядер в полупроводниках. Позднее, на стыке 70-х и 80-х годов он трудился в Государственном оптическом институте (ГОИ) имени Вавилова, где реализовал метод получения кристаллов нанометровых размеров в стеклообразных матрицах.

Позднее ученый изучал оптические и электрические свойства стекол, содержащих нанокристаллы полупроводников. Ему удалось определить взаимосвязь между размерами этих кристаллов и спектроскопическими параметрами их поглощения. Вместе с физиком Александром Эфросом он определил причины зависимости оптических свойств этих структур от их размеров, и выявил у них квантовые свойства.

Сами полупроводниковые нанокристаллы позже назовут «квантовыми точками». Именно Екимов положил начало их исследованию в мире — позднее его работы продолжат Луи Брюс и Мунги Бавенди, вместе с которыми Екимов разделил Нобелевскую премию.

В 1999 году Екимов решил уехать жить в Соединенные Штаты. Он стал ведущим научным сотрудником компании Nanocrystals Technology. Однако работой его деятельность не ограничивалась — в разное время он был приглашённым профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка и в Университете Осаки.