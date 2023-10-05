Apple Vision Pro будет напоминать, что он лучше работает с AirPods Pro 2

Apple ранее выпустила новое поколение наушников AirPods Pro, оснащенное разъемом USB-C. Однако они имеют еще одно примечательное дополнение: они способны передавать звук без потерь при сопряжении с готовящейся к выпуску гарнитурой Apple Vision Pro. Теперь стало известно, что экосистема Apple поощряет пользователей выбирать именно эти новые AirPods Pro.

В коде бета-версии visionOS 4 9to5Mac обнаружила уведомление, предупреждающее пользователей о качестве звука при подключении Vision Pro к любым беспроводным наушникам, кроме новых AirPods Pro 2 с зарядным кейсом USB-C.

Сообщение предупреждает: «Это устройство не оптимизировано для Apple Vision Pro и может повлиять на качество звука из-за повышенной задержки». Это предупреждение относится и к другим моделям AirPods, и даже к наушникам Beats, поскольку только версия AirPods Pro 2 2023 поддерживает звук без потерь.

Руководство Apple сообщило, что в обновленных AirPods Pro 2 с USB-C используется обновленный чип H2, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это позволяет передавать звук более высокого качества с меньшей задержкой. Решение ограничить передачу звука без потерь гарнитурой Vision Pro объясняется необходимостью использования более низкой частоты для поддержания близкого расстояния до устройства для оптимальной работы.