Для перегревающихся моделей iPhone 15 вышло обновление iOS 17

Компания Apple представила обновление iOS 17.0.3 для своих новейших моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, чтобы устранить проблему перегрева устройств.

Эта проблема стала известна вскоре после запуска новых моделей, когда пользователи стали сообщать о чрезмерном нагреве и в некоторых случаях даже о выключении телефонов из-за этого.

Обновление поступило через неделю после предыдущего релиза iOS 17.0.2. Вместе с обновлением для iPhone, было выпущено обновление iPadOS 17.0.3 для планшетов iPad.

Пользователи могут загрузить новые версии ПО, перейдя в раздел «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» на своих устройствах.