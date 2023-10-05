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Для перегревающихся iPhone 15 Pro и 15 Pro Max вышло обновление iOS 17, исправляющее проблему

Компания Apple представила обновление iOS 17.0.3 для своих новейших моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, чтобы устранить проблему перегрева устройств.

Для перегревающихся моделей iPhone 15 вышло обновление iOS 17
© globallookpress.com

Эта проблема стала известна вскоре после запуска новых моделей, когда пользователи стали сообщать о чрезмерном нагреве и в некоторых случаях даже о выключении телефонов из-за этого.

Обновление поступило через неделю после предыдущего релиза iOS 17.0.2. Вместе с обновлением для iPhone, было выпущено обновление iPadOS 17.0.3 для планшетов iPad.

Пользователи могут загрузить новые версии ПО, перейдя в раздел «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» на своих устройствах.

Отметим, что купертиновцы активно продолжают работать над улучшением пользовательского опыта и оперативным решением возникающих проблем, что подтверждает выпуск данного обновления вскоре после обнаружения проблемы перегрева .

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