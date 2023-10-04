Netflix поднимет тарифы после окончания забастовки актеров Голливуда

По данным The Wall Street Journal, онлайн-кинотеатр Netflix готовится поднять тарифы в ближайшие месяцы. Это произойдёт уже после окончания забастовки актёров Голливуда, которая продолжается с середины июля.

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Как сильно изменится ценник на тарифные планы в Netflix, неизвестно. Источники отмечают, что ситуация затронет только дорогие тарифы без рекламных пауз — тариф с рекламой может остаться прежним.