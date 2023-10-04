В России показали эксклюзивный iPhone с зубом тираннозавра за ₽7 млн

Российский производитель кастомизированных смартфонов из драгоценных материалов Caviar представил новую коллекцию iPhone 14 и 15 Pro под названием Time Machine («Машина времени»).

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«Caviar приглашает вас отправиться в захватывающее путешествие к началу времен, чтобы увидеть рождение планеты Земля и прикоснуться к древним сокровищам», — гласит описание устройства, стоимость которого составляет 7,18 млн руб.

За эти деньги производитель обещает поместить в корпус смартфона, покрытого 24-каратным золотом, настоящие механические часы, декорированные различными артефактами разного времени. Среди них частица клыка тираннозавра, зуб мегалодона, бивень мамонта, римское копье, шведская пуля и даже iPhone 2G. В корпус также инкрустирован фрагмент самого древнего метеорита, упавшего на Землю – Муонионалусата.

Отмечается, что возраст каждой частицы указан в сертификате подлинности, который можно получить по запросу у менеджера бренда.