В Тегеране заявили о соглашении по техобслуживанию российских самолетов

Подписаны контракты на техническое обслуживание российских самолетов в Иране. Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, пишет ТАСС.

«Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике», - приводит его слова агентство IRNA.

Официальные лица России эту информацию пока не подтвердили, отмечает издание.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, под которые попала и авиаотрасль. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.