В Тегеране заявили о соглашении по техобслуживанию российских самолетов
Подписаны контракты на техническое обслуживание российских самолетов в Иране. Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, пишет ТАСС.
«Российская сторона подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, которые предусматривают, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонтироваться в исламской республике», - приводит его слова агентство IRNA.
Официальные лица России эту информацию пока не подтвердили, отмечает издание.
После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, под которые попала и авиаотрасль. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.
В конце августа в Минпромторге России сообщили, что импортозамещенный российский ближнемагистральный самолет SJ-100 успешно совершил свой первый испытательный полет в Комсомольске-на-Амуре. В министерстве отметили, что в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.