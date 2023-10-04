Ученые встревожены продвижением белых акул на север из-за изменений климата

Американские ученые из Университета штата Калифорния обеспокоены нашествием больших белых акул в морские регионы, которые в прошлом были слишком холодными для этих животных. Однако изменения климата позволили хищникам продвигаться все дальше на север. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на информагентство Agence France Presse.