Как правильно ухаживать за батареей ноутбука: инструкция

Правильный уход за батареей ноутбука способен значительно продлить срок службы устройства. Некоторые практики, популярные в прошлом, сейчас уже не актуальны из-за развития технологий — но кое-какие полезные советы все-таки есть. Портал digitaltrends.com рассказал, что нужно знать для заботы о батарее.

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Чем меньше циклов, тем здоровее батарея

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Любой аккумулятор рассчитан на определенное число циклов зарядки; в случае ноутбуков эта цифра обычно находится в районе 500 — иногда больше. По сути, один цикл зарядки — это полная разрядка аккумулятора до 0% и полная же зарядка назад до 100%. Постепенно каждый пройденный цикл вырабатывает ресурс батареи, что снижает максимальный объем энергии. Иными словами, чем меньше вы проходите полные циклы, тем дольше прослужит аккумулятор. Для этого пригодится энергосберегающий режим и гибернация — они сэкономят хорошую долю энергии.

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Поддерживайте оптимальный уровень заряда

Никель-металлогидридные аккумуляторы, которые когда-то правили рынком, обладали одной неприятной особенностью: они периодически «забывали» свой максимальный объем и переставали заряжаться корректно. Сейчас этой проблемы нет, однако из-за нее в Интернете до сих пор можно найти много сомнительных советов по уходу за аккумуляторами, которые базируются на устаревшей информации.

Нет, вам не нужно регулярно полностью разряжать литий-ионные батареи — это вредная привычка и она сильно нагружает аккумулятор. Постарайтесь не разряжать батарею ниже примерно 20%. И нет, если вы оставите ноутбук подключенным к розетке на долгое время, ничего плохого не произойдет — это еще один миф.

Жаркая погода — враг аккумуляторов

Когда батарея ноутбука нагревается слишком сильно, электрохимические реакции внутри происходят быстрее — но это не значит, что аккумулятор по волшебству становится более эффективным. Напротив, устройство никак не может использовать излишки энергии, их некуда перенаправить. Современные литий-ионные батареи достаточно надежны, однако их все равно стоит защищать от перегрева. Если во время работы вы заметили, что ноутбук чересчур нагрелся, дайте ему остыть. Постарайтесь работать в прохладных местах и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Наконец, помните о расположении вентиляционных отверстий: не кладите ноутбук на одеяло или собственные колени, чтобы не перекрывать приток воздуха для охлаждения.

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Не бойтесь оставлять ноутбук подключенным к розетке