Имена нобелевских лауреатов по химии случайно объявили раньше срока

Королевская академия наук Швеции случайно опубликовала имена ученых, которые получили Нобелевскую премию по химии 2023 года. Данные появились за несколько часов до официального объявления лауреатов.

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Согласно публикации, премию присудили троим ученым: американцу франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американцу Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову за «открытие и разработку квантовых точек, наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства», сообщает ежедневная газета Aftonbladet.

Однако председатель Нобелевского комитета академии по химии Йохан Аквист заявил, что публикация является ошибочной. Он подчеркнул, что на момент ее появления победители премии еще не были выбраны.