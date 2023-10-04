Юрист объяснил, чем опасно использование нейросетей в работе

Современный мир невозможно представить без искусственного интеллекта – эта технология проникает во все сферы нашей жизни, включая юриспруденцию. Однако с развитием ИИ возникают сложности и вопросы, связанные с определением авторства и защитой авторских прав, отметил юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital Schoo Роман Московских.

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«Традиционно автором считается физическое или юридическое лицо, обладающее творческой способностью. Это определение хорошо применимо к человеку, создающему литературные произведения, музыку, искусство и другие творческие работы», – подчеркнул юрист.

В случае с искусственным интеллектом ситуация усложняется, говорит Роман Московских. Некоторые страны уже пытались решить данный вопрос, например, в США авторство произведений ИИ приписывается лицу или организации, которые создали нейросеть или разработали ее алгоритмы.

Определение авторства – это только один из аспектов правовой защиты произведений ИИ. Аналитики выделили основные риски использования искусственного интеллекта.

Так, ИИ может создавать некачественные работы. Применение нейросети без должного контроля и качества может привести к ошибкам. С развитием искусственного интеллекта становится сложно определить, чья интеллектуальная собственность находится за созданными им произведениями.

Также нейросеть работает с данными, недостаточная защита которых может привести к утечкам. А специалисты могут столкнуться с ситуацией, когда их работа полностью или частично зависит от ИИ.