В WhatsApp заработала защита IP-адреса во время звонков

В последней бета-версии WhatsApp для iPhone появилась функция защиты IP-адреса пользователя при звонках. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.20.1.73.

Благодаря этой функции пользователи смогут скрыть свой IP-адрес при совершении голосовых и видеозвонков. Так злоумышленникам будет сложнее получить IP-адрес пользователя и, например, вычислить его местоположение.

Данная функция также была замечена и в бета-версии WhatsApp для Android под номером 23.20.1.73.

WhatsApp

Включить защиту IP-адреса можно будет в настройках мессенджера, в разделе «Конфиденциальность». Нововведение будет полезным при общении с неизвестными пользователям WhatsApp, которые могут оказаться злоумышленниками.

Защита осуществляется благодаря ретрансляции звонков на сервер WhatsApp. Предполагается, что из-за этого под большой нагрузкой функция может работать нестабильно.