В WhatsApp заработала защита IP-адреса во время звонков

В WhatsApp появилась новая функция
В последней бета-версии WhatsApp для iPhone появилась функция защиты IP-адреса пользователя при звонках. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.20.1.73.
Благодаря этой функции пользователи смогут скрыть свой IP-адрес при совершении голосовых и видеозвонков. Так злоумышленникам будет сложнее получить IP-адрес пользователя и, например, вычислить его местоположение.
Данная функция также была замечена и в бета-версии WhatsApp для Android под номером 23.20.1.73.
Включить защиту IP-адреса можно будет в настройках мессенджера, в разделе «Конфиденциальность». Нововведение будет полезным при общении с неизвестными пользователям WhatsApp, которые могут оказаться злоумышленниками.
Защита осуществляется благодаря ретрансляции звонков на сервер WhatsApp. Предполагается, что из-за этого под большой нагрузкой функция может работать нестабильно.
Пока возможность защиты IP-адреса доступна лишь некоторым тестировщикам бета-версий WhatsApp на Android и iOS. Сроки глобального запуска пока не раскрываются.