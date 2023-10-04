В Нижегородской области восьмилетняя школьница нашла кости мамонта

В Нижегородской области восьмилетняя девочка нашла кости мамонта. Необычный предмет школьница и ее папа обнаружили во время рыбалки на берегу Оки.

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Рыбаки сфотографировали необычные предметы и поделились снимками с отделом природы Нижегородского музея-заповедника. Его сотрудники отправились исследовать находки, которые оказались очень ценными и очень древними.

"Необычные предметы оказались костями вымерших животных: останки шерстистого мамонта, шейный позвонок первобытного бизона и кость животного, которое ещё предстоит определить", - рассказали в музее.

Это еще одно доказательство существования мамонтов на территории Нижегородской области, добавили ученые. Они пояснили, что скорее всего грунт с костями переместился к реке со склона вместе с оползнем, а потом останки вымыло и вынесло водой на берег.