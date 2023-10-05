Самая высокая гора в Европе стала ниже на 2,2 м

Эта процедура проводится каждые два года. Исследователи отмечают, что высота горы каждый год немного варьируется в зависимости от осадков и таяния снегов на вершине, однако нынешний результат является самым низким за всю историю наблюдений. Так, если в 2001 году исследователи зафиксировали высоту горы на уровне 4 810,40 м, то с тех пор она не опускалась ниже 4 808 м вплоть до 2019 года. Тогда был показан рекордно низкий результат в 4 806 м, его даже некоторое время не разглашали. Для сравнения, высота каменистой части горы без учета снежной и ледяной "шапки" оценивается на уровне 4 792 м.