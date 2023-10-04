В Европе анонсировали продажи смартфона Nokia XR21 Limited Edition

HMD Global, финская фирма, производящая смартфоны под брендом Nokia, объявила, что начнёт производство 5G-смартфонов в Европе. Первым таким устройством станет прочный и водостойкий Nokia XR21 Limited Edition. Эта версия устройства будет производиться специально в Венгрии.

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HMD Global начала собирать 5G смартфоны в Европе

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В прошлом HMD производила смартфоны под брендом Nokia по лицензии в азиатских регионах, таких как Китай и Индия. Однако в ответ на спрос клиентов на устройства европейского производства HMD решила перенести часть своего производства на континент. Этот шаг последовал за переездом центров обработки данных в Европу несколько лет назад, чтобы решить проблемы безопасности данных клиентов.

По словам председателя и генерального директора HMD Global Жана-Франсуа Бариля, компания стремится сделать свои устройства «более безопасными и долговечными». Для достижения этой цели HMD инвестирует в безопасность программного обеспечения и планирует предлагать индивидуальное ПО и функции безопасности непосредственно клиентам. Поскольку корпоративные клиенты становятся все более осторожными в отношении иностранных технологий и потенциальных рисков кибербезопасности, внимание HMD к безопасности устройств является важным преимуществом.

Nokia XR21 Limited Edition

Nokia XR21 Limited Edition отличается собственной отделкой задней панели, Frosted Platinum с тонким камуфляжным рисунком и новой оригинальной упаковкой. В остальном устройство идентично стандартной модели Nokia XR21.

Nokia XR21 Limited Edition обладает 6,49-дюймовым LCD-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 550 нит. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass Victus. Смартфон сертифицирован в соответствии военным стандартам MIL-STD 810H, имеет класс водонепроницаемости IP68 и сертификат IP69K, обеспечивающий устойчивость к пыли, воде и падениям.

Производительность устройства обеспечивает SoC Snapdragon 695 в тандеме с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Кроме того, у гаджета имеется двойная основная камера на 64+8 Мп, селфи-камера на 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 4800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки на 33-Вт.

Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Работает устройство под управлением Android 12. Производитель обещает выход трёх лет обновлений ОС.

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