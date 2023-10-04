VPN-провайдер подал в суд на Роскомнадзор

VPN-провайдер HideMy.name подал иск к Роскомнадзору (РКН) с требованием снять с него блокировку, так как сервис не внесен в реестр запрещенных. Исковое заявление подали в Таганский суд Москвы белизской компанией (оффшорная юрисдикция) hidemy.network Ltd. (юрлицо VPN-провайдера).

«Истец просит признать незаконной блокировку сайта HideMy.name, осуществляющуюся с июля 2023 года посредством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам — оборудование, которое операторы должны ставить на сетях по закону о „суверенном рунете“ с декабря 2021 года)», — передает текст иска «Коммерсант».

В 2017 сервис уже блокировали, в 2018 включили в реестр запрещенных сайтов, однако в июне 2019 года сервису удалось оспорить блокировку в суде.

В компании отметили, что ТСПУ предназначены для предупреждения угроз системам связи, а VPN-сервис «не может представлять угрозу чему-либо». Гендиректор сервиса Маркус Саар сказал газете, что компанию не предупредили о нарушении.