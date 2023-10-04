Японцы создали 3,5-тонный робокостюм высотой 4,5 метра

Японская компания Tsubame Industries, специализирующаяся на роботизированных экзоскелетах, представила робокостюм Archax, который может быть использован для исследования космоса. Об этом сообщает Independent.

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Робокостюм весом 3,5 тонны имеет высоту 4,5 метра и стоит $3 млн (около 347,4 млн руб.). Он оснащен четырьмя колесами и может переключаться между двумя режимами: вертикальным (режим робота) и горизонтальным (режим транспортного средства). В вертикальном режиме робокостюм может имитировать движения рук и пальцев человека, а в горизонтальном развивать скорость до 10 км/ч.

Робот-костюм имеет кабину для пилота, который может управлять им при помощи джойстиков и мониторов. Кабина расположена в торсе робота, в нее поступает видеосигнал от камер, установленных на голове и других частях робота. Робот-костюм также имеет систему охлаждения и подогрева для комфорта пилота.

Название Archax происходит от археоптерикса — птицеподобного динозавра. Разработчики робокостюма вдохновлялись японским аниме, в котором часто появляются гигантские роботы, управляемые людьми.

Исполнительный директор Tsubame Industries Рё Йошида заявил, что его цель — создать продукт, который бы отражал сильные стороны Японии в области анимации, игр, роботов и автомобилей. Он также выразил надежду, что робокостюм будет полезным инструментом для выполнения сложных задач в космосе и на Земле.