Японцы создали 3,5-тонный робокостюм высотой 4,5 метра
Японская компания Tsubame Industries, специализирующаяся на роботизированных экзоскелетах, представила робокостюм Archax, который может быть использован для исследования космоса. Об этом сообщает Independent.
Робокостюм весом 3,5 тонны имеет высоту 4,5 метра и стоит $3 млн (около 347,4 млн руб.). Он оснащен четырьмя колесами и может переключаться между двумя режимами: вертикальным (режим робота) и горизонтальным (режим транспортного средства). В вертикальном режиме робокостюм может имитировать движения рук и пальцев человека, а в горизонтальном развивать скорость до 10 км/ч.
Робот-костюм имеет кабину для пилота, который может управлять им при помощи джойстиков и мониторов. Кабина расположена в торсе робота, в нее поступает видеосигнал от камер, установленных на голове и других частях робота. Робот-костюм также имеет систему охлаждения и подогрева для комфорта пилота.
Название Archax происходит от археоптерикса — птицеподобного динозавра. Разработчики робокостюма вдохновлялись японским аниме, в котором часто появляются гигантские роботы, управляемые людьми.
Исполнительный директор Tsubame Industries Рё Йошида заявил, что его цель — создать продукт, который бы отражал сильные стороны Японии в области анимации, игр, роботов и автомобилей. Он также выразил надежду, что робокостюм будет полезным инструментом для выполнения сложных задач в космосе и на Земле.
Tsubame Industries планирует построить и продать пять экземпляров робот-костюма Archax в ближайшее время.