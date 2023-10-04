В Gmail появились эмодзи-реакции на письма

Google решила добавить в свою почтовую службу Gmail возможность реагировать на письма с помощью эмодзи.

© Unsplash

Эта функция, о которой слухи ходили уже месяцы, сначала появится у Android-пользователей. Затем же, в ближайшие месяцы, и у пользователей веб-версии с iOS.

Когда у вас будет доступ к этой функции, вы увидите улыбающийся смайлик внизу сообщения. Нажав на него, можно выбрать нужный эмодзи из меню и отправить в качестве реакции.

The Verge

Некоторые эмодзи будут иметь особые функции, например, эмодзи в виде петарды запустит анимацию на весь экран.