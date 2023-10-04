Samsung анонсировала бюджетный флагман Galaxy S23 FE

Samsung анонсировала «фанатский» смартфон Galaxy S23 FE (Fan Edition), который получил идентичные с базовой моделью серии S23 камеры и дизайн, а также фирменный чип Exynos 2200. Об этом сообщает портал IXBT.

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Galaxy S23 FE оснащен 6,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Экран также получил поддержку технологии Vision Booster, которая адаптирует изображение к условиям освещения. Корпус смартфона спереди и сзади защищен закаленном стеклом Gorilla Glass 5, а его рамка выполнена из алюминия. Также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68.

За производительность устройства в зависимости от рынка отвечают чипы Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ.

Основная камера Galaxy S23 FE состоит из трех модулей: основного на 50 Мп, 12-мегапиксельного ультраширокоугольного и 8-мегапиксельного телеобъектива с трехкратным оптическим зумом. Спереди установлена селфи-камера с разрешением 10 Мп.

Новинка получила аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 25 Вт. Также заявлено наличие беспроводной зарядки, однако ее мощность не уточняется.

Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 и фирменной оболочкой One UI 5.1. Samsung обещает выпускать для Galaxy S23 FE обновления ОС на протяжении четырех лет и в течение пяти лет поддерживать устройство патчами безопасности.