Эксперт дал совет, как не стоит заходить на «Госуслуги»

Операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин назвал вход на портал «Госуслуги» через смс самым уязвимым способом аутентификации. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 октября двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной для новых пользователей и тех, кто решил восстановить свою учетную запись. Помимо пароля система будет запрашивать либо одноразовый смс-код, либо код из специального приложения (ТОТР), также можно будет настроить вход по биометрии.

После того, как правительство примет постановление о дополнительном подтверждении входа на «Госуслуги», двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех.

Когда постановление будет принято, пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения и уточнить данные, к примеру, ввести номер телефона и выбрать второй фактор защиты аккаунта.

Чащин отметил, что смс - самый удобный вариант двухфакторной аутентификации, но в то же время и самый уязвимый.

«Смс можно перехватить или номер может оказаться у другого человека — например, при потере сим-карты», - предупредил эксперт.

По его мнению, получение кода через ТОТР-приложения - более надежный вариант. Злоумышленники смогут получить доступ к коду только в том случае, если в их руки попадет сам телефон.

Чащин отметил, что биометрия пугает многих россиян, но она не хранится «в чистом виде» - к примеру, в формате фотографий лица.

«Она загружается и используется в формате набора символов, защищенных разными видами шифрования, что делает этот способ одним из надежных», - подчеркнул он.