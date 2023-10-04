Эксперт рассказал, как скажется 11-летний пик магнитных бурь на людях

«Таких спутников, которые выводятся из строя из-за приближения максимума солнечной активности, их десятки. То есть это серьезное явление. Условному Маску хочется запустить спутники пониже. При этом объем передач туда и обратно возрастает. Но пониже сейчас - это рискованно, можно потерять спутник. Сейчас нужно выбирать орбиты повыше, чем те, что были до сих пор. Наблюдалось также воздействие на сверхдальние линии электропередачи. Раньше совсем большие неприятности случались, будем надеяться, что в этот раз удастся более тщательно подготовиться», - сказал Натан Эйсмонт.