Samsung представила планшет Galaxy Tab S9 FE со стилусом

Южнокорейский бренд Samsung расширил свою линейку планшетов, выпустив Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+. Новинки получили защиту от воды, поддержку стилуса и большие экраны, сообщает портал IXBT.

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Базовый Galaxy Tab S9 FE оснащен 10,9-дюймовым дисплеем, а Galaxy Tab S9 FE+ — 12,4-дюймовым. В обоих случаях используется IPS-матрица с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Экраны планшетов поддерживают технологию Vision Booster, которая адаптирует яркость, контраст и глубину черного цвета в зависимости от освещения.

Линейка Tab S9 FE поставляется со стилусом S Pen в комплекте, который позволяет рисовать и оставлять рукописные заметки на влажном или сухом экране. Планшеты и стилус защищены по стандарту IP68 и могут выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра.

За производительность новинок отвечает фирменный чип Exynos 1380, который также встречается в смартфоне Samsung Galaxy A54. Базовый Tab S9 FE доступен в версиях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, тогда как старшая модель предлагает 8 или 12 ГБ ОЗУ, Встроенное хранилище обоих планшетов может составлять 128 или 256 ГБ. Также заявлена поддержка карт памяти microSD.

В обоих устройствах используется 12-мегапиксельная селфи-камера со сверхширокоугольным объективом. Разрешение главного модуля основной камеры Tab S9 FE составляет 8 Мп. В Tab S9 FE+ также имеется дополнительный ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп.

Несмотря на разницу в размерах, Tab S9 FE и S9 FE+ получили идентичные аккумуляторы емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.