Ученые заявили о вреде массовых посадок деревьев в тропиках планете

Британские ученые заявили, что массовые посадки деревьев в тропиках вредят планете
Ученые из Оксфордского университета пришли к неожиданным выводам. Их исследование показало, что массовыми посадками деревьев в тропиках люди вредят планете.
Как заявили исследователи, однотипные деревья слабо влияют на темпы изъятия СО2 из атмосферы, но в то же время негативно сказываются на уровне биоразнообразия и на других особенностях тропических экосистем. В работе, опубликованной в журнале Trends in Ecology and Evolution, ученые заявили, что в случае, если планы по посадке деревьев будут реализованы, человечество столкнется с крупномасштабной биотической и функциональной гомогенизацией. А для того, чтобы как-то повлиять на углеродный баланс планеты, надо будет засадить площади, эквивалентные площади США, Великобритании, Китая и России.
В то же время, исследования ученых показали, что посадки лесов в экорегионе Серраду в Южной Америке сократили биоразнообразие растений и муравьев на 30%.
В посадка деревьев у берегов рек, расположенных в Америке, вызвало исчезновение 13% этих водных артерий.