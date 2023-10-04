Ученые заявили о вреде массовых посадок деревьев в тропиках планете

Как заявили исследователи, однотипные деревья слабо влияют на темпы изъятия СО2 из атмосферы, но в то же время негативно сказываются на уровне биоразнообразия и на других особенностях тропических экосистем. В работе, опубликованной в журнале Trends in Ecology and Evolution, ученые заявили, что в случае, если планы по посадке деревьев будут реализованы, человечество столкнется с крупномасштабной биотической и функциональной гомогенизацией. А для того, чтобы как-то повлиять на углеродный баланс планеты, надо будет засадить площади, эквивалентные площади США, Великобритании, Китая и России.