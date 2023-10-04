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Экономия на спичках: Apple установила в iPhone 15 дешёвый аккумулятор с быстрым износом ёмкости

iPhone 15, выпущенные Apple, стали предметом обсуждения из-за слухов о том, что компания использует более дешёвые аккумуляторы, которые быстрее теряют свою ёмкость.

Apple установила в iPhone 15 аккумулятор с быстрым износом емкости
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Согласно информации от инсайдера RGcloudS, новые модели iPhone оснащены аккумуляторами, предназначенными всего для 600 циклов зарядки. В то время как многие китайские производители используют батареи, рассчитанные на 800 циклов.

Такие аккумуляторы, с 500-600 циклами зарядки, обычно используются в высокопроизводительных устройствах, таких как внешние аккумуляторы, пылесосы и другие портативные устройства.

В то же время iPhone 15 не поддерживает мощность в 100 Вт, что указывает на стремление Apple сократить производственные расходы, сохраняя при этом стоимость продукта. Впрочем, вряд ли кого-то это сильно удивило.

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