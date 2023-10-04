Apple установила в iPhone 15 аккумулятор с быстрым износом емкости

iPhone 15, выпущенные Apple, стали предметом обсуждения из-за слухов о том, что компания использует более дешёвые аккумуляторы, которые быстрее теряют свою ёмкость.

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Согласно информации от инсайдера RGcloudS, новые модели iPhone оснащены аккумуляторами, предназначенными всего для 600 циклов зарядки. В то время как многие китайские производители используют батареи, рассчитанные на 800 циклов.

Такие аккумуляторы, с 500-600 циклами зарядки, обычно используются в высокопроизводительных устройствах, таких как внешние аккумуляторы, пылесосы и другие портативные устройства.