В алтайской пещере нашли наблюдательный пункт неандертальцев

Российские археологи провели исследование пещеры Верхняя Сибирячиха на Алтае и пришли к выводу, что неандертальцы могли использовать ее как наблюдательный пункт во время охоты.

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Пещера Верхняя Сибирячиха расположена в 170 километрах от пещеры Окладникова, где более 40 тысяч лет назад был разбит неандертальский базовый лагерь. В отличие от него, эта пещера находится намного выше в горах.

Во время раскопок в Верхней Сибирячихе ученые обнаружили более двух тысяч различных костей, часть из которых были обожжены. Кроме того, археологи нашли четыре артефакта, которые могли использоваться как орудия или инструменты. Среди них два фрагмента пластинок, каменное скребло и отщеп – преднамеренно сколотый кусок камня. Эти предметы ученые отнесли к двум эпохам – верхнему и среднему палеолиту.

На основе проведенных исследований археологи сделали вывод, что Верхняя Сибирячиха долгое время служила логовом для гиен. Однако иногда ее посещали и неандертальцы. Благодаря тому, что пещера располагалась на значительной высоте, древние люди, скорее всего, использовали ее в качестве наблюдательного пункта, когда занимались охотой, сообщается в препринте, опубликованном на сайте Research Square.

Неандертальцы попадали на Алтай как минимум дважды. Артефакты, оставшиеся после первой волны, были найдены в Денисовой пещере, они принадлежат племенам, оказавшимся на юге Сибири больше 100 тысяч лет назад. Вторая волна добралась до этих мест предположительно около 60 тысяч лет назад.