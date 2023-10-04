SpaceX доставит в 2023 году на орбиту в 4 раза больше груза, чем весь мир

Маск: SpaceX доставит в этом году на орбиту в четыре раза больше грузов, чем остальной мир
Компания SpaceX в этом году планирует доставить грузов на околоземную орбиту в четыре раза больше чем остальные компании и страны мира вместе взятые. Об этом заявил основатель компании Илон Маск
"SpaceX идет к тому, чтобы доставить на орбиту порядка 1 600 тонн грузов, остальной мир доставит около 400 тонн", - написал он на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
По словам предпринимателя, большинство грузов на околоземную орбиту, помимо его компании, выводит Китай.