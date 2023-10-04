В России представили гоночный смартфон, созданный совместно с BMW

Компания Infinix представила в России смартфон Note 30 VIP Racing Edition, выполненный в «гоночном дизайне». За внешнее оформление новинки отвечала студия Designworks, входящая в группу компаний BMW, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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Новинка является практически полной копией представленного ранее Infinix Note 30 VIP. Основным отличием базовой модели от Racing Edition является дизайн, «вдохновленный гонками». Заявляется, что смартфон в новом дизайне был удостоен награды iF Design Award 2023.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition оснащен субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8050, AMOLED-экраном диагональю 6, 67 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 108 Мп дополнена макромодулем и портретным датчиком по 2 Мп каждый. Селфи-камера получила разрешение 32 Мп.

Устройство поставляется с проводной зарядкой на 68 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. При этом смартфон поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку. Аккумулятор в Infinix Note 30 VIP Racing Edition получил емкость 5000 мАч.