В России представили гоночный смартфон, созданный совместно с BMW

Компания Infinix представила в России смартфон Note 30 VIP Racing Edition, выполненный в «гоночном дизайне». За внешнее оформление новинки отвечала студия Designworks, входящая в группу компаний BMW, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.
Новинка является практически полной копией представленного ранее Infinix Note 30 VIP. Основным отличием базовой модели от Racing Edition является дизайн, «вдохновленный гонками». Заявляется, что смартфон в новом дизайне был удостоен награды iF Design Award 2023.
Infinix Note 30 VIP Racing Edition оснащен субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8050, AMOLED-экраном диагональю 6, 67 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 108 Мп дополнена макромодулем и портретным датчиком по 2 Мп каждый. Селфи-камера получила разрешение 32 Мп.
Устройство поставляется с проводной зарядкой на 68 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. При этом смартфон поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку. Аккумулятор в Infinix Note 30 VIP Racing Edition получил емкость 5000 мАч.
Смартфон будет продаваться в России в двух модификациях 8/256 ГБ и 12/256 ГБ за 30 и 33 тыс. руб. соответственно.