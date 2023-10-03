Российские учёные увеличили число данных, получаемых со спутников

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), разработали способ получения более точных данных о изменениях на поверхности Земли с использованием радарной интерферометрии, которая позволяет анализировать данные, полученные от спутников. Этот метод помогает выявлять провалы и другие изменения на поверхности планеты.

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Для создания интерферограмм, которые представляют собой совмещение снимков одного и того же места, сделанных в разное время, используются данные космического зондирования. Эти изображения позволяют учёным оценить осадки грунта и другие геологические изменения.

Исследование провела инженер кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ Виктория Тютюкова. Она определила, что для достижения максимальной точности требуется не менее 14 интерферограмм, то есть 14 циклов съёмки за сезон.