TikTok введет платную подписку без рекламы

TikTok готовится ввести возможность платной подписки для пользования приложением без рекламы, об этом сообщает TechCrunch.

Стало известно, что за $4,99 в месяц подписчики могут получить доступ к TikTok без рекламы. Никаких других дополнительных опций за эту сумму не предлагается.

В TikTok подтвердили изданию, что тестируют нововведение, но пока только в англоязычных странах за пределами США.

Издание поясняет, что введение платной подписки не избавит пользователей от просмотра маркетинговых кампаний влиятельных лиц.