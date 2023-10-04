TikTok введет платную подписку без рекламы

TikTok готовится ввести возможность платной подписки для пользования приложением без рекламы, об этом сообщает TechCrunch.
Стало известно, что за $4,99 в месяц подписчики могут получить доступ к TikTok без рекламы. Никаких других дополнительных опций за эту сумму не предлагается.
В TikTok подтвердили изданию, что тестируют нововведение, но пока только в англоязычных странах за пределами США.
Издание поясняет, что введение платной подписки не избавит пользователей от просмотра маркетинговых кампаний влиятельных лиц.
Основной доход TikTok — прибыль от рекламы. Сервис достиг небывалой популярности за последние два года и стал неотъемлемой цифровой платформой для брендов. По итогам прошлого года рекламодатели рекордно увеличили свои расходы на TikTok, несмотря на серию скандальных запретов.