В Роскомнадзоре ответили на вопрос о блокировке VPN-сервисов в России

Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении сайтов об обходе блокировок в Единый реестр запрещенной информации. На вопрос о блокировке VPN-сервисов в России в пресс-службе ведомства ответили ТАСС.

В ведомстве сообщили, что после того, как Роскомнадзор получит необходимые полномочия, будут разработаны специальные критерии. С их помощью регулятор будет определять, к каким материалам доступ следует ограничить. В частности, речь идет об ресурсах, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировки запрещенных сайтов.

В Роскомнадзоре также напомнили, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в России уже запрещено использовать VPN-сервисы для получения доступа к контенту, нарушающему российское законодательство.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин рассказал, что в Роскомнадзоре работают над приказом, согласно которому все VPN-сервисы в России будут блокироваться. Он подчеркнул, что приложения будут недоступны в онлайн-магазинах, таких как Google Play и AppStore.