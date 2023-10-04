Представлен смартфон Sharp Aquos sense 8

Компания Sharp анонсировала свой новый смартфон Aquos sense 8. Новинка представляет собой устройство среднего класса с большим дисплеем с плавной прокруткой и длительным временем автономной работы.

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Дисплей, корпус

Aquos sense 8 оснащён 6,1-дюймовым Sharp IGZO OLED-экраном с разрешением Full HD+ (2432×1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. В корпусе используется рама из алюминиевого сплава с микродуговой задней поверхностью. Это защищённый смартфон, есть соответствие военному стандарту MIL-STD-810H и защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Аппаратная основа

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч, что обеспечивает 39 часов непрерывного воспроизведения видео. Также утверждается, что аккумулятор все еще может поддерживать 90% заряда даже после 3 лет использования.

Камеры

Aquos sense 8 является первой в серии AQUOS sense, оснащённой оптическим стабилизатором изображения в основной камере с матрицей изображения 1/1,55 дюйма. Даже при съёмке одной рукой размытие уменьшается, что позволяет получать чёткие изображения. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп. В качестве селфи-камеры используется сверхширокоугольный объектив на 8 Мп.

Прочее

Смартфон поддерживает биометрическую аутентификацию – распознавание лиц (совместимо с маской) и по отпечатку пальца. Размеры: 71×153×8,4 мм, вес – 159 грамм.

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