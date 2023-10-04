Эксперт объяснил, как можно было предотвратить падение «Луны-25»

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что вовремя отключить двигатели «Луны-25» во время перехода станции на предпосадочную орбиту можно было даже при ошибке программного обеспечения и неработающих акселерометрах, правильно выставив временную отсечку. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, надо было отключить двигатели без прибора «БИУС-Л», без той его части, которая выдает данные своих измерений, а просто ускорения.

Эйсмонт считает, что подобная возможность существовала, обычно в таких ситуациях так и делают.

До этого глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что новые российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27» могут направиться к спутнику Земли раньше запланированного срока.

До этого «Роскосмос» обнародовал данные по крушению «Луны-25».