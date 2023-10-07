Горячие клавиши, группировка вкладок и флаги: секретные фишки Chrome

Google Chrome — один из самых популярных интернет-браузеров в мире, однако многие пользователи не подозревают, что его можно сделать еще удобнее. Портал slashgear.com рассказал о самых полезных функциях Chrome.

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Организуйте группы вкладок

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Одна из самых полезных функций Chrome — это группировка вкладок. Если вы регулярно держите открытыми одни и те же сайты для работы или учебы, то объединение разных вкладок в одну группу поможет организовать рабочее место. Чтобы создать группу, кликните правой клавишей мыши по вкладке, которую вы хотите включить, и выберите опцию «Добавить вкладку в новую группу». После этого вы можете добавить в нее и новые сайты — чтобы открыть их, достаточно будет просто раскрыть группу.

Оптимизация производительности

Google Chrome, несмотря на все свои достоинства, отличается довольно высоким потреблением ресурсов системы. Если браузер вдруг начнет пожирать слишком много оперативной памяти, просадка производительности скажется и на других программах — но этого можно избежать при помощи функции экономии памяти. Откройте настройки — меню «Производительность» — активируйте опцию «Экономия памяти». В этом режиме Chrome начнет потреблять меньше памяти за счет неактивных вкладок.

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Экспериментальные настройки

Chrome обладает довольно широким каталогом скрытых функций — они называются «флагами». По умолчанию флаги доступны всем пользователям, но не стоит включать их, если вы не понимаете, что делаете: экспериментальные функции не зря скрыты. Некоторые из них могут привести к потере данных или скомпрометировать вашу безопасность. Однако если вы отдаете отчет в своих действиях, то список флагов можно открыть по адресу chrome://flags/. Просто введите его в адресную строку браузера и нажмите Enter, чтобы открыть меню.

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Библиотека расширений

Расширения — отличный способ пополнить функционал Chrome множеством приятных фишек. Их можно найти в интернет-магазине Chrome: там вы сможете подыскать что-то под конкретные цели или просто изучить список популярных расширений. Каталог также разрешает составлять список фаворитов и отсеивать расширения по разным критериям.

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Автоматическое открытие страниц

Для некоторых пользователей открытие тех или иных страниц браузера по утра стало своеобразным ритуалом, однако Chrome позволяет упростить процедуру благодаря автоматическому открытию сайтов. Перейдите в настройки — «Запуск Chrome». Браузер предлагает три варианта на выбор: закрытие предыдущих окон, восстановление закрытых окон и открытие специфических страниц. При выборе последней вы можете задать конкретные веб-страницы, которые будут открываться автоматически при запуске Chrome.

Горячие клавиши Chrome

Chrome имеет большой набор горячих клавиш, но вам совершенно не обязательно запоминать все, чтобы сделать работу более продуктивной. Напоминаем о самых полезных сочетаниях.