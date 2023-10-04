Китайцев уличили в дискредитации iPhone 15 индийской сборки

Китайские соцсети заполонили фейковые сообщения о недовольных европейцах, которые жалуются на плохое качество новых iPhone 15, произведенных в Индии. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно источнику, iPhone 15 — это первое поколение смартфонов Apple, в котором первая партия производилась одновременно в Китае и Индии. Apple настолько нарастила свое производство в Индии, что часть смартфонов из этой страны отправляются на прилавки магазинов в Китае. В связи с этим пользователи китайской социальной сети Weibo запустили капанию по дискредитации смартфонов индийской сборки.

Согласно источнику, в выдуманных историях китайцы утверждают, что европейские покупатели отказываются от iPhone 15 индийского производства из-за низкого качества. Вместо этого они якобы предпочитают устройства китайской сборки.

Такое поведение связывают с тем, что Китай является мировым лидером по производству смартфонов и гордится своими технологическими достижениями и производственным опытом. «Эти антииндийские настроения свидетельствуют о некоторой неуверенности в том, как долго это продлится», — пишет Bloomberg.