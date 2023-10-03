Роскомнадзор планирует выпустить приказ, по которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — заявил сенатор.

Шейкин подчеркнул, что приказ касается и тех VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к запрещенным в России социальным сетям.

Напомним, что 18 сентября Роскомнадзор разместил проект приказа, в котором перечислены критерии блокировки сайтов, которые содержат информацию, помогающую получить доступ к запрещенным на территории России ресурсам. Поводом для блокировки могут стать описания достоинств подобных сервисов и предложения их загрузить. Вступить в силу приказ может с 1 марта 2024 года — действовать он будет до 1 сентября 2029 года. При этом после глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в РФ не будут вводить ответственность за использование заблокированных VPN-сервисов.